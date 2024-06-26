Запрещаются прогулки за пределами населенных пунктов и остановки авто на обочине: новые ограничения на границе

В пограничной полосе Ужгородского района введены дополнительные режимные ограничения.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило о введении дополнительных режимных ограничений в пограничной зоне Ужгородского района с целью предотвращения правонарушений и обеспечения безопасности.

Новые ограничения касаются таких территориальных общин как Ставненская, Костринская, Великоберезнянская, Дубриницко-Малоберезнянская, Оноковская, Холмковская, Сюртовская, Чопская, которые находятся в пределах пограничной полосы.

В частности, введены следующие запреты:

Пребывание лиц и производства работ за пределами населенных пунктов.

Движение лиц и транспортных средств на дорогах, которые не зарегистрированы в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе, в темное время суток с 22:00 до 05:00, за исключением дорог, которые обеспечивают передвижение между населенными пунктами или к пунктам пропуска через границу.

Остановка транспортных средств на обочине дорог вне установленных автомобильных стоянок, если это не связано с техническими неисправностями.

Перевозка в транспортных средствах оружия и средств активной обороны без соответствующих разрешений.

Использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, за исключением тех, которые установлены на специальной технике или транспортных средствах специализированного назначения и зарегистрированных в установленном порядке.

Использование и осуществление полетов легкомоторных летательных аппаратов.

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