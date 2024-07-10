Дружина військового забула у таксі 400 тисяч гривень: таксиста судитимуть за крадіжку

Жінка зверталася до служби підтримки таксі, проте таксист заперечив наявність залишених речей в авто, тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Джерело фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві перед судом постане чоловік, який викрав 400 тисяч гривень державної допомоги у дружини військового. Потерпіла планувала передати ці кошти побратимам свого чоловіка для потреб підрозділу, але через емоційний стан випадково залишила сумку з грошима в таксі. Водій таксі заперечував свою причетність до крадіжки, але поліцейські знайшли схованку з грошима і повернули їх власниці. Про це повідомила поліція Києва.

Минулого місяця працівники поліції викрили 26-річного таксиста, який заволодів коштами пасажирки. Дружина військового, який зник безвісти, отримала державну допомогу в розмірі 400 тисяч гривень і збиралася направити гроші на допомогу побратимам свого чоловіка. Однак вона випадково залишила сумку з грошима в салоні таксі.

Слідчі Солом’янського управління поліції встановили, що заявниця зверталася до служби підтримки таксі, але водій заперечував наявність будь-яких залишених речей. Під час слідчих дій поліцейські отримали докази причетності водія до крадіжки та вилучили у 26-річного таксиста сумку з усіма коштами, яку він заздалегідь сховав. Гроші були повернуті власниці.

Під керівництвом Солом’янської окружної прокуратури слідчі повідомили водію про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Досудове розслідування завершено, до суду скеровано обвинувальний акт для розгляду справи по суті. За скоєне порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

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