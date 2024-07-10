Жена военного забыла в такси 400 тысяч гривен: таксиста будут судить за кражу

Женщина обращалась в службу поддержки такси, однако таксист отрицал наличие оставленных вещей в авто, теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Источник фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве перед судом предстанет мужчина, который похитил 400 тысяч гривен государственной помощи у жены военного. Потерпевшая планировала передать эти средства собратьям своего мужа для нужд подразделения, но из-за эмоционального состояния случайно оставила сумку с деньгами в такси. Водитель такси отрицал свою причастность к краже, но полицейские нашли тайник с деньгами и вернули их владелице. Об этом сообщила полиция Киева.

В прошлом месяце работники полиции разоблачили 26-летнего таксиста, который завладел средствами пассажирки. Жена военного, который пропал без вести, получила государственную помощь в размере 400 тысяч гривен и собиралась направить деньги на помощь собратьям своего мужа. Однако она случайно оставила сумку с деньгами в салоне такси.

Следователи Соломенского управления полиции установили, что заявительница обращалась в службу поддержки такси, но водитель отрицал наличие каких-либо оставленных вещей. Во время следственных действий полицейские получили доказательства причастности водителя к краже и изъяли у 26-летнего таксиста сумку со всеми средствами, которую он заранее спрятал. Деньги были возвращены владелице.

Под руководством Соломенской окружной прокуратуры следователи сообщили водителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совершенная в условиях военного положения. Досудебное расследование завершено, в суд направлено обвинительное заключение для рассмотрения дела по существу. За содеянное нарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.