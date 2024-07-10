Продавал данные о блокпостах и ​​паролях жителям приграничья: ГБР разоблачило правоохранителя из Сумской области

Фигурант предложил местному жителю помощь в беспрепятственном перемещении на автомобиле в пределах приграничного района за 30 тысяч гривен.

В Сумской области разоблачили правоохранителя, который продавал данные о блокпостах и ​​паролях жителям приграничья. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Указывается, что работники ГБР во взаимодействии с СБУ и внутренней безопасностью Госпогранслужбы сообщили о подозрении правоохранителю, который за деньги передавал информацию с ограниченным доступом пограничникам.

Установлено, что в феврале 2024 г. он предложил местному жителю помощь в беспрепятственном перемещении автомобилем в пределах приграничного района. Тот пытался вывезти свои вещи из района боевых действий в более безопасное место. Правоохранитель пообещал предоставить информацию о размещении подразделений, блокпостов Сил обороны и паролей для их проезда.

Фигурант также пригрозил, что в случае отказа он лично будет мешать гражданину передвигаться в приграничных районах, отметили в ГБР.

Он успел получить от мужчины 30 тысяч гривен за информацию, предоставленную в течение нескольких месяцев, начиная с апреля 2024 года.

Правоохранитель подозревается в получении неправомерной выгоды, сопряженной с вымогательством, и в распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 114 2 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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