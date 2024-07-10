Патрульные увеличили количество приборов TruCAM на дорогах – список

Из перечня удален один участок.

В Украине увеличивают количество приборов TruCAM и участков, на которых патрульные будут измерять скорость. Теперь скорость будут измерять на 17 новых участках. Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.

Приборы TruCAM патрульные используют наряду с камерами автоматической фиксации.

Места определены в соответствии с состоянием аварийности и на аварийно-опасных участках и местах (участках) концентрации ДТП, совершенных из-за нарушения водителями установленных ограничений скорости движения.

В регионах, где идут активные боевые действия, в частности в Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима транспортных средств временно не используются, а в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской – используются на отдельных участках автомобильных дорог.

Как пишут в полиции, с учетом военного положения и результатов проведенного анализа аварийности, в 333 участка внесены следующие изменения:

добавлено 17 новых участков,

внесены изменения в 3 участка,

удален из перечня 1 участок,

приостановлена ​​работа на 54 участках.

В общей сложности на дорогах Украины будет работать 160 приборов TruCAM, а измерение будет производиться на 295 участках автомобильных дорог.

Источник фото: Патрульная полиция Украины

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