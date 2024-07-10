Патрульні збільшили кількість приладів TruCAM на дорогах – список

З переліку видалено одну ділянку.

В Україні збільшують кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість. Тепер швидкість вимірювати будуть на 17 нових ділянках. Про це повідомили у Патрульній поліції України.

Місця визначено відповідно до стану аварійності та на аварійно-небезпечних ділянках і місцях (ділянках) концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху.

У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг.

Як пишуть у поліції, з урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу аварійності, до 333 ділянок внесені такі зміни:

додано 17 нових ділянок,

внесено зміни до 3 ділянок,

видалено з переліку 1 ділянку,

призупинено роботу на 54 ділянках.

Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 295 ділянках автомобільних доріг.

Джерело фото: Патрульна поліція України

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