На Хмельниччині судитимуть лікарку, яку звинувачують у смерті немовляти

Встановлено, що під час ведення пологів у жінки лікар акушер-гінеколог недбало віднеслась до своїх професійних обов'язків, внаслідок чого і породілля, і її новонароджений хлопчик отримали травми.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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На Хмельниччині судитимуть акушер-гінеколога, з вини якої померло немовля. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

Вказується, що події відбулись у липні минулого року.

Так, в результаті недбалого ставлення акушера-гінеколога до своїх професійних обов'язків під час пологів були спричинені тяжкі наслідки здоров'ю породіллі та її новонародженій дитині.

Серед багатьох діагнозів у дитини – асфіксія, ураження центральної нервової системи, крововиливи. Травми отримала і породілля.

У березні 2024 року хлопчик помер у лікарні.

До суду направлено обвинувальний акт стосовно лікаря акушер-гінеколога за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч.ч. 1, 2 ст. 140 КК України).

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