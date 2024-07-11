В Хмельницкой области будут судить врача, обвиняемого в смерти младенца

В Хмельницкой области будут судить акушер-гинеколога, по вине которой умер младенец. Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.
Указывается, что события произошли в июле прошлого года.
Так, в результате небрежного отношения акушера-гинеколога к своим профессиональным обязанностям во время родов были вызваны тяжелые последствия для здоровья роженицы и его новорожденного ребенка.
Среди многих диагнозов у ребенка – асфиксия, поражение центральной нервной системы, кровоизлияния. Травмы получила и роженица.
В марте 2024 года мальчик скончался в больнице.
В суд направлен обвинительный акт в отношении врача акушер-гинеколога по факту ненадлежащего выполнения своих профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия (ч.ч. 1, 2 ст. 140 УК Украины).
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