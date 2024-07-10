Во Львове суд назначил штраф мужчине за кражу куриного бедра из магазина

Теперь мужчина должен заплатить штраф в размере 510 грн.

Источник фото: Kenny Eliason / Unsplash

Железнодорожный районный суд Львова оштрафовал мужчину, который украл из магазина одно куриное бедро. За мелкую кражу обвиняемый должен заплатить 510 грн штрафа, об этом говорится в постановлении №462/4855/24 обнародованном в Едином государственном реестре.

По материалам дела, случай произошел 28 мая этого года. Мужчина пришел в магазин и вынес за пределы кассы одно куриное бедро стоимостью 51 грн 50 коп.

В постановлении суда говорится, что обвиняемый свою вину признал полностью.

Судья признала мужчину виновным в мелкой краже. Теперь он должен заплатить штраф в размере 510 грн. Кроме того, обвиняемый должен оплатить 605 грн. 60 коп. судебного сбора

Постановление можно обжаловать в течение 10 дней.

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