У Львові суд призначив штраф чоловіку за крадіжку курячого стегна з магазину

Тепер чоловік має сплатити штраф розміром 510 грн.

Джерело фото: Kenny Eliason / Unsplash

Залізничний районний суд Львова оштрафував чоловіка, який вкрав з магазину одне куряче стегно. За дрібну крадіжку обвинувачений має сплатити 510 грн штрафу, про це йдеться у постанові №462/4855/24 оприлюдненій у Єдиному державному реєстрі.

За матеріалами справи, випадок трапився 28 травня цього року. Чоловік прийшов до магазину і виніс за межі каси одне куряче стегно вартістю 51 грн 50 коп.

У постанові суду сказано, що обвинувачений свою вину визнав повністю.

Суддя визнала чоловіка винним у дрібній крадіжці. Тепер він має сплатити штраф розміром 510 грн. Крім того, обвинувачений має сплатити 605 грн 60 коп. судового збору.

Постанову ще можна оскаржити протягом 10 днів.

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