Зеленський про ймовірний прихід Трампа до влади в США: Я цього не боюсь

Володимир Зеленський повідомив, що готовий співпрацювати з Дональдом Трампом.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що готовий співпрацювати з Дональдом Трампом в разі його приходу до влади. Про це він розповів під час пресконференції 15 липня.

Зеленський акцентував, що якщо Трамп стане президентом - Україна буде працювати з ним.

«Що стосується закінчення війни, яке бачення у потенціального президента чи одного з кандидатів на цю посаду Дональда Трампа, загальні речі мені зрозумілі. Я думаю, якщо Трамп стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюся», — сказав Глава держави.

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