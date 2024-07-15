Зеленский о вероятном приходе Трампа к власти в США: Я этого не боюсь

Владимир Зеленский сообщил, что готов сотрудничать с Дональдом Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов сотрудничать с Дональдом Трампом в случае его прихода к власти. Об этом он рассказал во время пресс-конференции 15 июля.

Зеленский акцентировал, что если Трамп станет президентом – Украина будет работать с ним.

«Что касается окончания войны, какое видение у потенциального президента или одного из кандидатов на этот пост Дональда Трампа, общие вещи мне понятны. Я думаю, если Трамп станет президентом, мы будем работать. Я этого не боюсь», – сказал Глава государства.

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