У двох територіальних громадах Полтавщини виявили африканську чуму свиней

Свійських свиней виявили у селі Орлик на сміттєзвалищі та на території лісових насаджень поблизу села Комендантівка.

Ілюстраційне зображення: Annie Spratt / Unsplash

У тушах померлих свиней, знайдених поблизу двох сіл Полтавського і Кременчуцького районів, виявили ДНК вірусу африканської чуми. Про це повідомила Полтавська обласна військова адміністрація.

Як зазначається, свійських свиней виявили у селі Орлик на сміттєзвалищі та на території лісових насаджень поблизу села Комендантівка.

Згідно зі звітами Держпродспоживслужби, у патологічному матеріалі, відібраному від загиблих тварин, виявлено ДНК вірусу африканської чуми свиней у обох випадках.

Фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області ініційовано проведення засідань місцевих державних надзвичайних протиепізоотичних комісій з метою встановлення карантину на інфікованих об’єктах щодо африканської чуми свиней та затвердження плану заходів з локалізації та ліквідації захворювання.

З метою запобігання розповсюдженню АЧС на інші території у неблагополучному пункті та карантинних зонах (захисту та нагляду) запроваджені заходи відповідно до «Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней».

Зазначається, що на сьогоднішній день відсутні ветеринарні препарати для лікування і профілактики АЧС, тому основним заходом з профілактики африканської чуми свиней – це дотримання власниками тварин біобезпеки.

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