На Київщині 31-річний чоловік з сокирою напав на прибиральницю цвинтаря

До 7 років позбавлення волі загрожує чоловіку, який завдав ударів жінці кухонною сокирою.

31-річний чоловік напав на 62-річну жінку, яка прибирала на цвинтарі, і завдав їй ударів кухонною сокирою. Правоохоронці затримали зловмисника, йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Київської області.

27 липня до Бучанського районного управління поліції надійшло повідомлення з медичних установ про пацієнтку з різаними травмами руки, шиї, передпліччя та голови. Потерпіла розповіла, що під час благоустрою могили на неї напав невідомий чоловік, завдав ударів сокирою та втік.

Оперативники та слідчо-оперативна група негайно розпочали пошуки злочинця. Того ж дня вишневські поліцейські затримали нападника. Ним виявився 31-річний уродженець Дніпра, який проживає на території громади. Під час обшуку у його помешканні вилучено речові докази, що підтверджують його причетність до злочину.

Слідчі, під процесуальним керівництвом Києво-Святошинської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство з застосуванням холодної зброї). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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