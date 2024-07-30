На Киевщине 31-летний мужчина с топором напал на уборщицу кладбища

До 7 лет лишения свободы грозит мужчине, который нанес удары женщине кухонным топором.

31-летний мужчина напал на 62-летнюю женщину, которая убирала на кладбище, и нанес ей удары кухонным топором. Правоохранители задержали злоумышленника, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Киевской области.

27 июля в Бучанское районное управление полиции поступило сообщение из медицинских учреждений о пациентке с резаными травмами руки, шеи, предплечья и головы. Потерпевшая рассказала, что во время благоустройства могилы на нее напал неизвестный мужчина, нанес удары топором и скрылся.

Оперативники и следственно-оперативная группа немедленно начали поиски преступника. В тот же день вишневские полицейские задержали нападавшего. Им оказался 31-летний уроженец Днепра, который проживает на территории общины. Во время обыска в его доме изъяты вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к преступлению.

Следователи, под процессуальным руководством Киево-Святошинской окружной прокуратуры, сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением холодного оружия). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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