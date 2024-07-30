Практика судов
  1. Суд инфо

ВСП отсрочил возобновление работы Белозерского райсуда Херсонской области

16:27, 30 июля 2024
Херсонский городской суд Херсонской области продолжит рассмотрение дел, поступивших на рассмотрение Белозерского райсуда Херсонской области до 31 октября.
ВСП отсрочил возобновление работы Белозерского райсуда Херсонской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия сообщил, что в связи с ситуацией в области безопасности в Херсонском регионе 30 июля принял решение отсрочить начало возобновления работы Белозерского районного суда Херсонской области до 1 ноября 2024 года. Об этом проинформировали на официальном сайте ВСП.

Херсонский городской суд Херсонской области продолжит рассмотрение дел, поступивших на рассмотрение этого суда до 31 октября 2024 включительно.

В представлении Председателя Верховного Суда говорится, в частности, о том, что в конце июня 2024 оккупационные войска российской федерации вели активные обстрелы в Херсонской области, в том числе на территории поселка Белозерка, в результате чего в очередной раз повреждено здание Белозерского районного суда Херсонской области.

«Учитывая указанное, существует потребность в дальнейшей отсрочке возобновления территориальной подсудности судебных дел Белозерского районного суда Херсонской области до 1 ноября 2024 года», - заявили в ВСП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина еще не получила от США $7,8 млрд экономической помощи по одобренному Конгрессом США весной закону о военной помощи – Минфин

Часть экономической помощи $7,8 млрд в рамках пакета военной помощи от США на общую сумму $60 млрд пока не поступила в Украину, но ее ожидают.

Создание электронного правосудия в Украине передали на аутсорс международным партнерам

В частности, международные партнеры наймут отдельных лиц для разработки нормативно-правовых актов в области судопроизводства и деятельности судов, графиков сканирований и проверок и новых бизнес-процессов в сфере судопроизводства.

Украина ежедневно тратит на сектор безопасности и обороны 5,6 млрд грн – Минфин

1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов пойдут либо на закупку оружия, либо на компенсацию самим же партнерам их расходов на закупку оружия

Военный билет с QR-кодом теперь доступен на портале Дія

На портале Дія теперь можно получить военный билет с QR-кодом.

Сергей Марченко: повышая налоги, мы показываем нашим партнерам, что готовы к непростым решениям

По словам министра финансов Сергея Марченко, многие на Западе ищут оправдание, почему Украине следует ограничить поддержку и финансирование – повышая налоги, мы показываем, что готовы к наиболее непростым решениям, что мы свой вклад тоже вносим.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Павлічек
    Вікторія Павлічек
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Стародубцев
    Олександр Стародубцев
    заступник керівника апарату Національного агентства з питань запобігання корупції