ВСП отсрочил возобновление работы Белозерского райсуда Херсонской области

Херсонский городской суд Херсонской области продолжит рассмотрение дел, поступивших на рассмотрение Белозерского райсуда Херсонской области до 31 октября.

Высший совет правосудия сообщил, что в связи с ситуацией в области безопасности в Херсонском регионе 30 июля принял решение отсрочить начало возобновления работы Белозерского районного суда Херсонской области до 1 ноября 2024 года. Об этом проинформировали на официальном сайте ВСП.

Херсонский городской суд Херсонской области продолжит рассмотрение дел, поступивших на рассмотрение этого суда до 31 октября 2024 включительно.

В представлении Председателя Верховного Суда говорится, в частности, о том, что в конце июня 2024 оккупационные войска российской федерации вели активные обстрелы в Херсонской области, в том числе на территории поселка Белозерка, в результате чего в очередной раз повреждено здание Белозерского районного суда Херсонской области.

«Учитывая указанное, существует потребность в дальнейшей отсрочке возобновления территориальной подсудности судебных дел Белозерского районного суда Херсонской области до 1 ноября 2024 года», - заявили в ВСП.

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