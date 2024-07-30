ВРП відтермінувала відновлення роботи Білозерського райсуду Херсонської області

Херсонський міський суд Херсонської області продовжить розгляд справ, які надійшли на розгляд Білозерського райсуду Херсонської області до 31 жовтня включно.

Вища рада правосуддя повідомила, що у зв’язку з безпековою ситуацією в Херсонському регіоні 30 липня ухвалила рішення відтермінувати початок відновлення роботи Білозерського районного суду Херсонської області до 1 листопада 2024 року. Про це поінформували на офіційному сайті ВРП.

Херсонський міський суд Херсонської області продовжить розгляд справ, які надійшли на розгляд цього суду до 31 жовтня 2024 року включно.

У поданні Голови Верховного Суду йдеться, зокрема, про те, що наприкінці червня 2024 року окупаційні війська російської федерації вели активні обстріли в Херсонській області, у тому числі на території селища Білозерка, унаслідок чого вчергове пошкоджено будівлю Білозерського районного суду Херсонської області.

«З огляду на зазначене існує потреба у подальшому відтермінуванні відновлення територіальної підсудності судових справ Білозерського районного суду Херсонської області до 1 листопада 2024 року», - заявили у ВРП.

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