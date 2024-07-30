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ВРП відтермінувала відновлення роботи Білозерського райсуду Херсонської області

16:27, 30 липня 2024
Херсонський міський суд Херсонської області продовжить розгляд справ, які надійшли на розгляд Білозерського райсуду Херсонської області до 31 жовтня включно.
ВРП відтермінувала відновлення роботи Білозерського райсуду Херсонської області
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Вища рада правосуддя повідомила, що у зв’язку з безпековою ситуацією в Херсонському регіоні 30 липня ухвалила рішення відтермінувати початок відновлення роботи Білозерського районного суду Херсонської області до 1 листопада 2024 року. Про це поінформували на офіційному сайті ВРП.

Херсонський міський суд Херсонської області продовжить розгляд справ, які надійшли на розгляд цього суду до 31 жовтня 2024 року включно.

У поданні Голови Верховного Суду йдеться, зокрема, про те, що наприкінці червня 2024 року окупаційні війська російської федерації вели активні обстріли в Херсонській області, у тому числі на території селища Білозерка, унаслідок чого вчергове пошкоджено будівлю Білозерського районного суду Херсонської області.

«З огляду на зазначене існує потреба у подальшому відтермінуванні відновлення територіальної підсудності судових справ Білозерського районного суду Херсонської області до 1 листопада 2024 року», - заявили у ВРП.

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