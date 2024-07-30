В двух территориальных общинах Полтавщины обнаружили африканскую чуму свиней

Домашних свиней обнаружили в селе Орлик на свалке и на территории лесных насаждений вблизи села Комендантовка.

Иллюстрационное изображение: Annie Spratt / Unsplash

В тушах умерших свиней, найденных вблизи двух сел Полтавского и Кременчугского районов, обнаружили ДНК вируса африканской чумы. Об этом сообщила Полтавская областная военная администрация.

Как отмечается, домашних свиней обнаружили в селе Орлик на свалке и на территории лесных насаждений вблизи села Комендантовка.

Согласно отчетам Госпродпотребслужбы, в патологическом материале, отобранном от погибших животных, обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней в обоих случаях.

Специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Полтавской области инициировано проведение заседаний местных государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий с целью установления карантина на инфицированных объектах относительно африканской чумы свиней и утверждения плана мероприятий по локализации и ликвидации заболевания.

С целью предотвращения распространения АЧС на другие территории в неблагополучном пункте и карантинных зонах (защиты и надзора) введены меры в соответствии с «Инструкцией по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней».

Отмечается, что на сегодняшний день отсутствуют ветеринарные препараты для лечения и профилактики АЧС, поэтому основным мероприятием по профилактике африканской чумы свиней является соблюдение владельцами животных биобезопасности.

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