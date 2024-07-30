У ПФУ повідомили, як часто пенсіонери-переселенці мають проходити ідентифікацію

Підтвердити свою особу можна як офлайн, так і онлайн.

Пенсіонери, які є внутрішньо переміщеними особами, мають обов'язково проходити фізичну ідентифікацію двічі на рік для підтвердження своєї особи. Якщо цього не зробити, виплати пенсій можуть бути тимчасово призупинені до моменту проходження ідентифікації. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Пройти ідентифікацію можна одним із способів:

Особисто у відділенні «Ощадбанку» або в сервісному центрі ПФУ

В особистому кабінеті на сайті ПФУ за допомогою електронного підпису.

За допомогою відеоконференцзв’язку у територіальному органі ПФУ. Подати заявку можна через контакт-центр ПФУ за телефонами: 0800-503-753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71 .

Якщо пенсіонер із числа ВПО перебуває за кордоном , треба у закордонній дипломатичній установі України отримати документ, який засвідчує, що людина є живою. Надалі посвідчення із заявою потрібно направити до Пенсійного фонду — поштою або через сайт ПФУ

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