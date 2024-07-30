В ПФУ сообщили, как часто пенсионеры-переселенцы должны проходить идентификацию

Подтвердить свое лицо можно как офлайн, так и онлайн.

Пенсионеры, которые являются внутриперемещенными лицами, должны обязательно проходить физическую идентификацию дважды в год для подтверждения своего лица. Если это не сделать, выплаты пенсий могут быть временно приостановлены до момента прохождения идентификации. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Пройти идентификацию можно одним из способов:

Лично в отделении Ощадбанка или в сервисном центре ПФУ

В личном кабинете на сайте ПФУ с помощью электронной подписи.

С помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе ПФУ. Подать заявку можно через контакт-центр ПФУ по телефонам: 0800-503-753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.

Если пенсионер из числа ВПЛ находится за границей, нужно в зарубежном дипломатическом учреждении Украины получить документ, удостоверяющий, что человек жив. В дальнейшем удостоверение с заявлением нужно направить в Пенсионный фонд — по почте или через сайт ПФУ

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.