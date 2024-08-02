Практика судів
  1. В Україні

Фахівці із супроводу ветеранів отримають надбавки до 50% від окладу

15:00, 2 серпня 2024
Уряд встановив надбавку при оплаті праці фахівців із супроводу ветеранів.
Фахівці із супроводу ветеранів отримають надбавки до 50% від окладу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На засіданні Уряду було затверджено введення надбавок для фахівців, які супроводжують ветеранів війни та демобілізованих осіб. Відтепер, таким спеціалістам буде нараховуватися надбавка за особливий характер праці у розмірі до 50% від посадового окладу за фактично відпрацьований час. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Постановою пропонується внести зміни до розділу XLIII «Соціальні та реабілітаційні послуги» додатку 2 до постанови № 1298 від 30 серпня 2002 року, додавши нову позицію «Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб». Розмір надбавки буде визначатися керівником відповідної установи, залежно від навантаження, своєчасності та якості наданих послуг, а також відсутності скарг.

Розробка проєкту постанови була ініційована Міністерством економіки і обговорена на нарадах з питань ветеранської політики під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук. Реалізація цього акта створює правові підстави для чіткішого регулювання умов оплати праці спеціалістів, які забезпечують супровід ветеранів та демобілізованих осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Донецькій області побудують нові артезіанські свердловини – Кабмін погодив проект

Уряд погодив проект з будівництва нових артезіанських свердловин у Донецькій області під час воєнного стану.

Більша частина громадян нічого не знає про діяльність антикорупційних активістів – донори замовили опитування

Результати опитування, яке провів інститут з Вашингтону при фінансуванні USAID, свідчать, що більшість нічого не знає про діяльність громадських організацій стосовно боротьби з корупцією.

Державна аудиторська служба намагається тиснути на суди та погрожує Раді суддів України – РСУ

Рада суддів Україна звернулася до Кабінету міністрів та Верховної Ради з повідомленням про незаконні дії Державної аудиторської служби.

До 19 травня 2024 року у КУпАП не існувало частини 3 статті 210, тому ТЦК не можуть притягати до відповідальності по цій частині за порушення обліку, вчинене до 19 травня – суди

ТЦК притягають чоловіків до відповідальності за ч. 3 ст. 210 КУпАП за порушення, вчинені до 19 травня 2024 року, але суди скасовують такі штрафи, бо до 19 травня частини 3 у статті 210 не існувало.

Суд зобов’язав військову частину розглянути рапорт військовослужбовця про звільнення зі служби, який той подавав 6 разів

Суд задовольнив позов військовослужбовця, який просив зобов’язати військову частину розглянути рапорт на звільнення у зв`язку із необхідністю здійснення постійного догляду за дідом.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Ярош
    Алла Ярош
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Колеснікова
    Ірина Колеснікова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Наталія Височанська
    Наталія Височанська
    суддя Чернівецького апеляційного суду