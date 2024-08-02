Фахівці із супроводу ветеранів отримають надбавки до 50% від окладу

Уряд встановив надбавку при оплаті праці фахівців із супроводу ветеранів.

На засіданні Уряду було затверджено введення надбавок для фахівців, які супроводжують ветеранів війни та демобілізованих осіб. Відтепер, таким спеціалістам буде нараховуватися надбавка за особливий характер праці у розмірі до 50% від посадового окладу за фактично відпрацьований час. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Постановою пропонується внести зміни до розділу XLIII «Соціальні та реабілітаційні послуги» додатку 2 до постанови № 1298 від 30 серпня 2002 року, додавши нову позицію «Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб». Розмір надбавки буде визначатися керівником відповідної установи, залежно від навантаження, своєчасності та якості наданих послуг, а також відсутності скарг.

Розробка проєкту постанови була ініційована Міністерством економіки і обговорена на нарадах з питань ветеранської політики під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук. Реалізація цього акта створює правові підстави для чіткішого регулювання умов оплати праці спеціалістів, які забезпечують супровід ветеранів та демобілізованих осіб.

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