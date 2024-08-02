Специалисты по сопровождению ветеранов получат надбавки до 50% от оклада

Правительство установило надбавку при оплате труда специалистов по сопровождению ветеранов.

На заседании Правительства было утверждено введение надбавок для специалистов, сопровождающих ветеранов войны и демобилизованных лиц. Отныне, таким специалистам будет начисляться надбавка за особый характер труда в размере до 50% от должностного оклада за фактически отработанное время. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Постановлением предлагается внести изменения в раздел XLIII "Социальные и реабилитационные услуги" приложения 2 к постановлению № 1298 от 30 августа 2002 года, добавив новую позицию "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц". Размер надбавки будет определяться руководителем соответствующего учреждения, в зависимости от нагрузки, своевременности и качества предоставляемых услуг, а также отсутствия жалоб.

Разработка проекта постановления была инициирована Министерством экономики и обсуждена на совещаниях по вопросам ветеранской политики под председательством Вице-премьер-министра Ирины Верещук. Реализация этого акта создает правовые основания для более четкого регулирования условий оплаты труда специалистов, обеспечивающих сопровождение ветеранов и демобилизованных лиц.

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