Тіло потопельника виявили на румунському березі Тиси

За даними прикордонників, тіло чоловіка довго перебувало у воді.

Фото: ДПСУ

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Прикордонники Румунії виявили на березі Тиси тіло чоловіка, яке довго перебувало у воді.

Про знахідку румунські прикордонники повідомили українським колегам. Наразі триває перевірка, чи були у потопельника документи. Про це розповіли прикордонники відділу «Тячів» Мукачівського загону.

"Тіло чоловічої статі виявили учора ввечері, воно має ознаки довготривалого перебування у воді. Інформація щодо наявності при потопельнику документів наразі уточнюється", – йдеться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення це вже 39-й випадок виявлення згиблого чоловіка на річковій ділянці кордону.

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