Тело утопленника обнаружили на румынском берегу Тисы

По данным пограничников, тело мужчины долго находилось в воде.

Пограничники Румынии обнаружили на берегу Тисы тело мужчины, долго находившееся в воде.

О находке румынские пограничники сообщили украинским коллегам. Сейчас идет проверка, были ли у утопленника документы. Об этом рассказали пограничники отдела «Тячев» Мукачевского отряда.

"Тело мужского пола обнаружили вчера вечером, оно имеет признаки длительного пребывания в воде. Информация о наличии при утопленнике документов пока уточняется", - говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения это уже 39-й случай обнаружения погибшего мужчины на речном участке границы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.