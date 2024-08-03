Google позволит родителям ограничивать функциональность телефона детей во время учебы

Компания объявила, что в течение следующего года расширит свою функцию «Школьное время».

В скором времени Google внедрит новую функцию, позволяющую родителям ограничивать возможности телефонов и планшетов своих детей во время школьных занятий. Об этом сообщает The Verge.

Компания объявила, что в течение следующего года расширяет свою функцию «Школьное время» для выбора телефонов, планшетов и смартфонов Samsung Galaxy Watches на базе Android.

Эта функция, которая была впервые выпущена для разумных часов Fitbit Ace LTE в мае, поможет минимизировать отвлекающие факторы во время занятий. Помимо ограничения доступа к определенным приложениям, «Школьное время» также позволяет ограничивать телефонные вызовы и уведомления о сообщениях от определенных контактов. Родители могут настроить эти настройки с помощью приложения Google Family Link.

Google также отмечает, что подростки, которые не контролируются через приложение Google Family Link, могут использовать режим Focus своих устройств для блокировки уведомлений во время обучения. Позже Google начнет разрешать родителям связывать свои аккаунты YouTube со своими подростками, чтобы отслеживать их активность.

Google не указывает, какие конкретные модели телефонов или планшетов Android будут поддерживать эту функцию.

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