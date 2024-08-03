Google дозволить батькам обмежувати функціональність телефону дітей під час навчання

Незабаром Google впровадить нову функцію, що дозволить батькам обмежувати можливості телефонів і планшетів своїх дітей під час шкільних занять. Про це повідомляє The Verge.
Компанія оголосила, що протягом наступного року розширює свою функцію «Шкільний час» для вибору телефонів, планшетів та смарт-годинників Samsung Galaxy Watches на базі Android.
Ця функція, яка вперше була випущена для розумного годинника Fitbit Ace LTE у травні, допоможе мінімізувати відволікаючі фактори під час занять. Окрім обмеження доступу до певних застосунків, «Шкільний час» також дозволяє обмежувати телефонні дзвінки та сповіщення про повідомлення від визначених контактів. Батьки можуть налаштувати ці параметри за допомогою додатку Google Family Link.
Google також зазначає, що підлітки, які не контролюються через застосунок Google Family Link, можуть використовувати режим Focus своїх пристроїв для блокування сповіщень під час навчання. Пізніше Google почне дозволяти батькам пов'язувати свої облікові записи YouTube зі своїми підлітками, щоб відстежувати їхню активність.
Наразі Google не вказує, які конкретні моделі телефонів або планшетів Android підтримуватимуть цю функцію.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.