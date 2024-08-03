Практика судів
  1. Суспільство

Google дозволить батькам обмежувати функціональність телефону дітей під час навчання

17:02, 3 серпня 2024
Компанія оголосила, що протягом наступного року розширить свою функцію «Шкільний час».
Google дозволить батькам обмежувати функціональність телефону дітей під час навчання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Незабаром Google впровадить нову функцію, що дозволить батькам обмежувати можливості телефонів і планшетів своїх дітей під час шкільних занять. Про це повідомляє The Verge.

Компанія оголосила, що протягом наступного року розширює свою функцію «Шкільний час» для вибору телефонів, планшетів та смарт-годинників Samsung Galaxy Watches на базі Android.

Ця функція, яка вперше була випущена для розумного годинника Fitbit Ace LTE у травні, допоможе мінімізувати відволікаючі фактори під час занять. Окрім обмеження доступу до певних застосунків, «Шкільний час» також дозволяє обмежувати телефонні дзвінки та сповіщення про повідомлення від визначених контактів. Батьки можуть налаштувати ці параметри за допомогою додатку Google Family Link.

Google також зазначає, що підлітки, які не контролюються через застосунок Google Family Link, можуть використовувати режим Focus своїх пристроїв для блокування сповіщень під час навчання. Пізніше Google почне дозволяти батькам пов'язувати свої облікові записи YouTube зі своїми підлітками, щоб відстежувати їхню активність.

Наразі Google не вказує, які конкретні моделі телефонів або планшетів Android підтримуватимуть цю функцію. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, чи може батько перерахувати аліменти на особистий рахунок дитини, а не його матері

Добровільне перерахування батьком аліментів на особистий рахунок неповнолітньої дитини вважається виконанням судового наказу про стягнення аліментів – Верховний Суд.

Помічник Камали Гарріс з числа колишніх судових активістів просуває збільшення кількості суддів Верховного Суду США, аби применшити вагу голосів суддів, призначених Трампом

Ключовим помічником кандидатки у президенти США Камали Гарріс є екс-співзасновник неурядової організації Demand Justice, яка закликала збільшити кількість суддів у Верховному Суді, щоб Джо Байден міг призначати «нових ліберальних суддів» і таким чином перебалансувати вагу голосів у ВС США на користь демократів.

Довідку про несудимість можна буде отримати з електронним апостилем, але не раніше червня 2025 року

Кабмін прийняв новий порядок ведення Електронного реєстру апостилів, але запрацює він у червні 2025 року.

Якщо позичальник вважає відмову банку від надання йому кредиту необґрунтованою, він має право вимагати відшкодування збитків, а не реального виконання зобов’язання – Верховний Суд

Банк припинив видавати кредит у зв’язку з розпорядженням НБУ, яким рекомендовано банкам відмовитися від укладення договорів про відкриття кредитних ліній і надання інших безумовних кредитних зобов’язань, з метою захисту інтересів вкладників та кредиторів та нейтралізації впливу фінансової кризи.

У суддів Київського окружного адміністративного суду буде по два помічники, але тимчасово – РСУ

Додаткові помічники потрібні суддям КОАС для розгляду тисяч справ, які були передані з ліквідованого ОАС Києва.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Гетьман
    Руслан Гетьман
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олег Курко
    Олег Курко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду