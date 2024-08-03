Google дозволить батькам обмежувати функціональність телефону дітей під час навчання

Наразі Google не вказує, які конкретні моделі телефонів або планшетів Android підтримуватимуть цю функцію.

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