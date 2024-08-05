На Закарпатті прикордонники з пострілами зупинили групу ухилянтів, які планували переплисти Тису

Затримані були одягнені у рятувальні жилети і намагалися втекти від прикордонників.

На Закарпатті прикордонники з пострілами затримали групу ухилянтів, які планували незаконно переплисти річку Тиса. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Ухилянтів виявили за 200 метрів від державного кордону. Затримані були одягнені у рятувальні жилети і намагалися втекти від прикордонників. Один з них житель Дніпропетровщини, решта – закарпатці.

«Близько вночі 5 серпня за 200 метрів до кордону відчайдухів зупинив прикордонний патруль від відділу «Тячів» Мукачівського прикордонного загону. Намагаючись уникнути відповідальності за вчинене правопорушення, а також зустрічі з охоронцями держрубежу, чоловіки спробували втекти. Щоб припинити правопорушення військовослужбовці здійснили попереджувальні постріли, у результаті чого втікачів було зупинено», — йдеться у повідомленні.

Чоловіки свідомо погодилися на пропозицію ділків перетнути кордон саме у такий спосіб. Дехто із порушників встиг віддати переправникам майже по 3,5 тисячі доларів.

Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» та ст.185-10 «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону».

Справи скеровано до суду.

Коло осіб, причетних до організації незаконного переправлення чоловіків, наразі встановлюється.

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