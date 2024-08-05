Практика судів
  1. В Україні

На Закарпатті прикордонники з пострілами зупинили групу ухилянтів, які планували переплисти Тису

22:57, 5 серпня 2024
Затримані були одягнені у рятувальні жилети і намагалися втекти від прикордонників.
На Закарпатті прикордонники з пострілами зупинили групу ухилянтів, які планували переплисти Тису
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті прикордонники з пострілами затримали групу ухилянтів, які планували незаконно переплисти річку Тиса. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Ухилянтів виявили за 200 метрів від державного кордону. Затримані були одягнені у рятувальні жилети і намагалися втекти від прикордонників. Один з них житель Дніпропетровщини, решта – закарпатці.

«Близько вночі 5 серпня за 200 метрів до кордону відчайдухів зупинив прикордонний патруль від відділу «Тячів» Мукачівського прикордонного загону. Намагаючись уникнути відповідальності за вчинене правопорушення, а також зустрічі з охоронцями держрубежу, чоловіки спробували втекти. Щоб припинити правопорушення військовослужбовці здійснили попереджувальні постріли, у результаті чого втікачів було зупинено», — йдеться у повідомленні.

Чоловіки свідомо погодилися на пропозицію ділків перетнути кордон саме у такий спосіб. Дехто із порушників встиг віддати переправникам майже по 3,5 тисячі доларів.

Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» та ст.185-10 «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону».

Справи скеровано до суду.

Коло осіб, причетних до організації незаконного переправлення чоловіків, наразі встановлюється.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мар’яна Безугла пояснила «тролінгом» свій підпис під законопроектом про дозвіл на виїзд чиновникам за кордон

Мар’яна Безугла пояснила, чому опинилася серед ініціаторів законопроекту про дозвіл на виїзд заброньованим держслужбовцям і експертам з питань реформ за кордон.

«Індекс страху та жадібності» CNN, яке вимірює настрої ринку впав до «екстремального страху» - у Федеральній резервній системі США пообіцяли «вжити заходів»

Уповільнення зростання економіки США та ріст безробіття – з чим пов’язують паніку на фондових ринках.

Більшість діючих судів забезпечені генераторами та грошима для закупівлі пального – ДСА

Державна судова адміністрація прозвітувала про стан забезпечення судів генераторами та пальним.

«Прописка» все ж має значення – у Верховному Суді відступили від попередніх позицій щодо права подати позов за місцем перебування

Звернення позивача до суду з позовом за місцем його перебування без підтвердження реєстрації не відповідає ЦПК, вказала Об’єднана палата КЦС Верховного Суду.

Верховний Суд відступив від попередніх позицій у справі про право прокурора оскаржити заочне рішення про визнання права на земельний пай

Об’єднана палата Верховного Суду заявила, що апеляційне оскарження заочного рішення прокурором в інтересах держави в особі відповідача має відбуватися без попереднього подання заяви про перегляд заочного рішення до суду, що ухвалив таке рішення.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Совгиря
    Ольга Совгиря
    суддя Конституційного Суду України
  • Віктор Кривенко
    Віктор Кривенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Світлана Шаренко
    Світлана Шаренко
    голова Київського районного суду м. Харкова
  • Володимир Петренко
    Володимир Петренко
    заступник голови Київського районного суду м. Одеси