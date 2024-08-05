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Мінветеранів запустило е-Карту вакансій на державну службу для ветеранів

17:10, 5 серпня 2024
На момент запуску на е-Карті було представлено 170 вакансій для ветеранів.
Мінветеранів запустило е-Карту вакансій на державну службу для ветеранів
Джерело фото: rakhiv-rda.gov.ua
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Міністерство у справах ветеранів України представило новий цифровий сервіс — е-Карту вакансій державної служби та органів місцевого самоврядування, призначений для допомоги ветеранам, що повертаються з фронту. Про це повідомив в.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун, інформує пресслужба уряду.

Новий сервіс, доступний на веб-платформі е-Ветеран, дозволяє переглядати вакансії в державних органах, органах місцевого самоврядування та військових адміністраціях по всій Україні. Сервіс надає інформацію про функціональні обов'язки, вимоги до кандидатів, рівень заробітної плати та контакти для зворотного зв'язку, що полегшує процес працевлаштування ветеранів.

«Наша стратегія — заохочувати ветеранів і ветеранок до працевлаштування на державну службу. Наприклад, в Мінветеранів вже понад 17% штату - це ветерани і ветеранки, члени їхніх родин і сімей загиблих, діючих військовослужбовців, колишні військовополонені. Хто, як не ветеранська спільнота, краще знається на своїх потребах та можливостях. А держслужба дає перспективи, як і що треба змінити в системі, ветеранській політиці, щоб ці перетворення були відчутні та ефективні», — зазначив Олександр Порхун.

Він також повідомив, що запуск е-Карти вакансій держслужби є лише першим етапом у системі працевлаштування. Протягом найближчих місяців Мінветеранів планує запустити додатковий сервіс для пошуку роботи в бізнесі, співпрацюючи з платформами robota.ua та work.ua.

На момент запуску на е-Карті було розміщено 170 вакансій, з них 92 — на державній службі, 37 — в органах місцевого самоврядування, 41 — у військових адміністраціях. Вакансії оновлюються в реальному часі, забезпечуючи актуальність інформації.

Заступник Міністра Руслан Приходько підкреслив важливість активного залучення ветеранів до суспільного життя, зокрема через створення умов інклюзії в органах публічної влади. Голова НАДС Наталія Алюшина наголосила на необхідності забезпечити пряму комунікацію між роботодавцями та тими, хто розглядає можливість зайнятості в державному секторі.

Розробка е-Карти вакансій була здійснена у співпраці з Національним агентством України з питань державної служби (НАДС) та Міжнародною організацією з міграції (МОМ).

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