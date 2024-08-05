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Минветеранов запустило е-Карту вакансий на государственную службу для ветеранов

17:10, 5 августа 2024
На момент запуска на е-Карте было представлено 170 вакансий для ветеранов.
Минветеранов запустило е-Карту вакансий на государственную службу для ветеранов
Источник фото: rakhiv-rda.gov.ua
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Министерство по делам ветеранов Украины представило новый цифровой сервис - е-Карту вакансий государственной службы и органов местного самоуправления, предназначенную для помощи ветеранам, возвращающимся с фронта. Об этом сообщил и.о. министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун, информирует пресс-служба правительства.

Новый сервис, доступный на веб-платформе е-Ветеран, позволяет просматривать вакансии в государственных органах, органах местного самоуправления и военных администрациях по всей Украине. Сервис предоставляет информацию о функциональных обязанностях, требования к кандидатам, уровень заработной платы и контакты для обратной связи, что облегчает процесс трудоустройства ветеранов.

"Наша стратегия - поощрять ветеранов и ветеранок к трудоустройству на государственную службу. Например, в Минветеранов уже более 17% штата - это ветераны и ветеранки, члены их семей и семей погибших, действующих военнослужащих, бывшие военнопленные. Кто, как не ветеранское сообщество, лучше разбирается в своих потребностях и возможностях. А госслужба дает перспективы, как и что надо изменить в системе, ветеранской политике, чтобы эти преобразования были ощутимы и эффективны", - отметил Александр Порхун.

Он также сообщил, что запуск е-Карты вакансий госслужбы является лишь первым этапом в системе трудоустройства. В течение ближайших месяцев Минветеранов планирует запустить дополнительный сервис для поиска работы в бизнесе, сотрудничая с платформами robota.ua и work.ua.

На момент запуска на е-Карте было размещено 170 вакансий, из них 92 - на государственной службе, 37 - в органах местного самоуправления, 41 - в военных администрациях. Вакансии обновляются в реальном времени, обеспечивая актуальность информации.

Заместитель Министра Руслан Приходько подчеркнул важность активного привлечения ветеранов к общественной жизни, в частности через создание условий инклюзии в органах публичной власти. Председатель НАГС Наталья Алюшина отметила необходимость обеспечить прямую коммуникацию между работодателями и теми, кто рассматривает возможность занятости в государственном секторе.

Разработка е-Карты вакансий была осуществлена в сотрудничестве с Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы (НАГС) и Международной организацией по миграции (МОМ).

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