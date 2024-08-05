На Закарпатье пограничники с выстрелами остановили группу уклонистов, планировавших переплыть Тису

Задержанные были одеты в спасательные жилеты и пытались скрыться от пограничников.

На Закарпатье пограничники с выстрелами задержали группу уклонистов, планировавших незаконно переплыть реку Тиса. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Уклонистов обнаружили в 200 метрах от государственной границы. Задержанные были одеты в спасательные жилеты и пытались скрыться от пограничников. Один из них житель Днепропетровщины, остальные – закарпатцы.

«Около ночи 5 августа за 200 метров до границы отчаянных остановил пограничный патруль от отдела «Тячев» Мукачевского пограничного отряда. Пытаясь избежать ответственности за совершенное правонарушение, а также встречи с охранниками госграницы, мужчины попытались скрыться. Чтобы пресечь правонарушения, военнослужащие произвели предупредительные выстрелы, в результате чего беглецы были остановлены», — говорится в сообщении.

Мужчины сознательно согласились на предложение дельцов пересечь границу именно таким образом. Некоторые нарушители успел отдать переправщикам почти по 3,5 тысячи долларов.

В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушениях, предусмотренные ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» и ст.185-10 «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы».

Дела направлены в суд.

Круг лиц, причастных к организации незаконной переправки мужчин, устанавливается.

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