На Київщині внаслідок атаки дронів поранена людина та пошкоджені будинки

Постраждала одна людина — у неї осколкове поранення ноги.

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На Київщині через нічну атаку дронів постраждала одна людина — у неї осколкове поранення ноги. Про це повідомили у обласній військовій адміністрації.

Повітряна тривога тривала всю ніч – більше 8 годин, зазначили в ОВА.

«На жаль, внаслідок падіння уламків збитих цілей одна людина травмована – осколкове поранення ноги», - повідомили у військовій адміністрації.

Також у двох громадах області були зафіксовані пошкодження 22 приватних будинків та господарської споруди. В будинках пошкоджені покрівлі дахів, вибиті вікна та двері, посічені фасади. На прибудинкових територіях також пошкоджені паркани.

В ОВА зазначають що оперативні служби продовжують фіксацію наслідків атаки.

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