На Киевщине в результате атаки дронов ранен человек и повреждены дома

Пострадал один человек — у него осколочное ранение ноги.

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а Киевщине из-за ночной атаки дронов пострадал один человек — у него осколочное ранение ноги. Об этом сообщили в областной военной администрации.

Воздушная тревога продолжалась всю ночь – более 8 часов, отметили в ОВА.

«К сожалению, в результате падения обломков сбитых целей один человек травмирован – осколочное ранение ноги», - сообщили в военной администрации.

Также в двух общинах области были зафиксированы повреждения 22 частных домов и хозяйственного сооружения. В домах повреждены кровли крыш, выбиты окна и двери, иссечены фасады. На придомовых территориях также повреждены заборы.

В ОВА отмечают, что оперативные службы продолжают фиксировать последствия атаки.

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