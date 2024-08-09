Розслідування щодо витоку інформації з НАБУ встановило порушення — директор Бюро Семен Кривонос

Зафіксовано певні порушення етики та закону про держслужбу, матеріали для подальшого розгляду передано до дисциплінарної комісії.

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос заявив, що службове розслідування щодо витоку інформації з НАБУ завершено. За результатами зафіксовано певні порушення етики та закону про держслужбу, матеріали для подальшого розгляду передано до дисциплінарної комісії.

«Службове розслідування завершено два тижні тому. Було надано час для ознайомлення. Після ознайомлення з матеріалами цього службового розслідування особа - перший заступник директора НАБУ - мала право надати свої заперечення», - зазначив Семен Кривонос на брифінгу, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, свої заперечення перший заступник директора НАБУ подав 8 серпня.

«Я, ознайомившись із ними, долучив їх до матеріалів розслідування й затвердив. Далі це передається дисциплінарній комісії, яка є незалежним органом», - додав він.

«Помилки на початку цього розслідування були допущені, я особисто як директор визнаю їх.... Учора я затвердив висновок службового розслідування.... Щодо можливого протиправного тиску на викривачів... Управління внутрішнього контролю зафіксувало певні порушення як кодексу етики співробітників НАБУ, так і закону про державну службу», - зазначив директор НАБУ.

Він також уточнив: «Це службове розслідування витоку не стосується. Щодо витоку проводиться досудове розслідування, після його завершення буде встановлено об'єктивні факти наявності цього витоку».

«Це службове розслідування стосувалося подій, які відбулися після того, як один з викривачів заявив про можливий витік інформації», - додав Кривонос.

Він такоє звернув увагу, що він навмисне уникає конкретних прізвищ і конкретних порушень, які було встановлено під час службового розслідування.

Керівник САП Олександр Клименко зі свого боку повідомив, що досудове розслідування щодо витоку інформації триває і про його результати говорити передчасно.

Раніше повідомлялося, що перший заступник директора НАБУ Гізо Углава вимагає зняти гриф державної таємниці зі справи про «зливи» у НАБУ.

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