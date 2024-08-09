Расследование по утечке информации из НАБУ установило нарушение — директор Бюро Семен Кривонос

Зафиксированы определенные нарушения этики и закона о госслужбе, материалы для дальнейшего рассмотрения переданы в дисциплинарную комиссию.

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос заявил, что служебное расследование по утечке информации из НАБУ завершено. По результатам зафиксированы определенные нарушения этики и закона о госслужбе, материалы для дальнейшего рассмотрения переданы в дисциплинарную комиссию.

«Служебное расследование завершено две недели назад. Было предоставлено время для ознакомления. После ознакомления с материалами этого служебного расследования лицо – первый заместитель директора НАБУ – имело право предоставить свои возражения», - отметил Семен Кривонос на брифинге, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, свои возражения первый заместитель директора НАБУ подал 8 августа.

«Я, ознакомившись с ними, приобщил их к материалам расследования и утвердил. Далее это передается дисциплинарной комиссии, являющейся независимым органом», - добавил он.

«Ошибки в начале этого расследования были допущены, я лично как директор признаю их.... Вчера я утвердил заключение служебного расследования. да и закона о государственной службе», - отметил директор НАБУ.

Он также уточнил: «Это служебное расследование утечки не касается. Относительно утечки проводится досудебное расследование, после его завершения будут установлены объективные факты наличия этой утечки».

«Это служебное расследование касалось событий, произошедших после того, как один из обличителей заявил о возможной утечке информации», - добавил Кривонос.

Он обратил внимание, что он умышленно избегает конкретных фамилий и конкретных нарушений, установленных в ходе служебного расследования.

Руководитель САП Александр Клименко со своей стороны сообщил, что досудебное расследование по утечке информации продолжается и о его результатах говорить преждевременно.

Ранее сообщалось, что первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава требует снять гриф государственной тайны с дела о ливнях в НАБУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.