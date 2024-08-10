На Хмельниччині бухгалтерку виправної колонії підозрюють у несплаті 1,5 млн грн страхового внеску

За даними слідства, вона підробила щомісячні звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Головному бухгалтеру виправної колонії Хмельниччини повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суму понад 1,5 млн грн. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що бухгалтерка підробила щомісячні звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, занизивши суму нарахованого єдиного внеску на більш як 1,5 млн грн.

У ході розслідування було забезпечено сплату виправною установою заборгованості.

Жінці оголосили підозру в умисному ухиленні від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та у службовому підробленні.

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