В Хмельницкой области бухгалтер исправительной колонии подозревается в неуплате 1,5 млн грн страхового взноса

По данным следствия, она подделала ежемесячные отчеты о суммах начисленной заработной платы застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Главному бухгалтеру исправительной колонии Хмельнитчины сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на сумму более 1,5 млн грн. Об этом сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что бухгалтер подделала ежемесячные отчеты о суммах начисленной заработной платы застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, занизив сумму начисленного единого взноса на более чем 1,5 млн грн.

В ходе расследования была обеспечена уплата исправительным учреждением задолженности.

Женщине объявили подозрение в умышленном уклонении от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и в служебном подлоге.

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