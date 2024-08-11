Як оформити житлову субсидію через ЦНАП та які документи потрібні

Українці, які не мають змоги самостійно оплачувати комунальні послуги через низький дохід, можуть звернутися за призначенням житлової субсидії. Оформити субсидію можна, зокрема, через ЦНАП.
Відправити документи на субсидію можна поштою або надати їх особисто у ЦНАП.
Серед них мають бути:
Більшості отримувачів субсидії на наступний період їх нараховуватимуть автоматично.
Проте, якщо рівень доходів у сім'ї змінився, варто одразу повідомити про це ПФУ. До того ж субсидію можуть скасувати, якщо виникне заборгованість з оплати комуналки.
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