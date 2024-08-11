Як оформити житлову субсидію через ЦНАП та які документи потрібні

Відправити документи на субсидію можна поштою або надати їх особисто у ЦНАП.

Українці, які не мають змоги самостійно оплачувати комунальні послуги через низький дохід, можуть звернутися за призначенням житлової субсидії. Оформити субсидію можна, зокрема, через ЦНАП.

Відправити документи на субсидію можна поштою або надати їх особисто у ЦНАП.

Серед них мають бути:

заява про призначення та надання житлової субсидії;

декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;

в окремих випадках подаються додаткові документи.

Більшості отримувачів субсидії на наступний період їх нараховуватимуть автоматично.

Проте, якщо рівень доходів у сім'ї змінився, варто одразу повідомити про це ПФУ. До того ж субсидію можуть скасувати, якщо виникне заборгованість з оплати комуналки.

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