Как оформить жилищную субсидию через ЦНАП и какие документы нужны

Украинцы, не имеющие возможности самостоятельно оплачивать коммунальные услуги из-за низкого дохода, могут обратиться за назначением жилищной субсидии. Оформить субсидию можно, в частности через ЦНАП.
Отправить документы на субсидию можно по почте или предоставить их лично в ЦНАП.
Среди них должны быть:
Большинству получателей субсидии на следующий период они будут начисляться автоматически.
Однако если уровень доходов в семье изменился, стоит сразу сообщить об этом ПФУ. К тому же, субсидию могут отменить, если возникнет задолженность по оплате коммуналки.
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