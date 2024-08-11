Как оформить жилищную субсидию через ЦНАП и какие документы нужны

Отправить документы на субсидию можно по почте или предоставить их лично в ЦНАП.

Украинцы, не имеющие возможности самостоятельно оплачивать коммунальные услуги из-за низкого дохода, могут обратиться за назначением жилищной субсидии. Оформить субсидию можно, в частности через ЦНАП.

Отправить документы на субсидию можно по почте или предоставить их лично в ЦНАП.

Среди них должны быть:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

право на доходы и расходы лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии;

в редких случаях подаются дополнительные документы.

Большинству получателей субсидии на следующий период они будут начисляться автоматически.

Однако если уровень доходов в семье изменился, стоит сразу сообщить об этом ПФУ. К тому же, субсидию могут отменить, если возникнет задолженность по оплате коммуналки.

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