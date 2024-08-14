У Одесі чоловік на пошті міняв сучасні смартфони на кнопкові та відмовлявся від посилок

Працівники відділень зв’язку відправляли товар назад, а пізніше отримували обурення від власників, які виявляли підміну.

В Одесі чоловік замовляв в інтернеті сучасні смартфони, а під час перевірки у поштових відділеннях підміняв їх на кнопкові і відмовлявся від посилок. Унаслідок таких дій підприємству поштового зв’язку довелося відшкодувати клієнтам вартість втраченого товару – збитки сягнули майже 64 тисяч гривень. Про це повідомили у поліції.

Як зазначається, під час досудового розслідування поліцейські встановили, що чоловік на одній з інтернет-платформ підшукував оголошення про продаж мобільних телефонів, під вигаданим ім’ям через месенджер зв’язувався з продавцями з різних куточків України і домовлявся з ними про купівлю у них гаджетів за умовою післяплати, а доставку замовляв у поштові відділення Одеси. Надалі, коли надходили посилки, покупець вдавав, що перевіряє їхній вміст, натомість непомітно заміняв новенькі смартфони на старі, кнопкові, які готував заздалегідь. Після цього чоловік відмовлявся забирати замовлення та розраховуватися за нього, повертав посилку і йшов геть з сучасним телефоном у кишені.

Працівники відділень зв’язку відправляли товар назад, а пізніше отримували обурення від власників, які виявляли підміну.

У поліції пишуть, що наразі встановлено чотири факти таких оборудок, за якими поштове товариство виплатило людям компенсацію більше 64 тисяч гривень.

Правоохоронці повідомили про підозру 41-річному громадянину однієї з країн Азії, який понад 10 років мешкає в Одесі і має відповідну посвідку.

Поліцейські провели санкціонований обшук за місцем мешкання чоловіка і вилучили вказані смартфони, на які наклали арешт і долучили до провадження.

За скоєне чоловіку загрожує штраф від 51 тис. до 68 тис. грн або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

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