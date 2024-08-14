В Одессе мужчина на почте менял современные смартфоны на кнопочные и отказывался от посылок

Работники отделений связи отправляли товар обратно, а позже получали возмущения от владельцев, выявлявших подмену.

В Одессе мужчина заказывал в интернете современные смартфоны, а при проверке в почтовых отделениях подменял их на кнопочные и отказывался от посылок. В результате таких действий предприятию почтовой связи пришлось возместить клиентам стоимость потерянного товара – убытки составили почти 64 тысячи гривен. Об этом сообщили в полиции.

Как отмечается, в ходе досудебного расследования полицейские установили, что мужчина на одной из интернет-платформ подыскивал объявления о продаже мобильных телефонов, под вымышленным именем через мессенджер связывался с продавцами из разных уголков Украины и договаривался с ними о покупке у них гаджетов при условии наложенного платежа, а доставку заказывал в почтовые отделения Одессы. В дальнейшем, когда приходили посылки, покупатель делал вид, что проверяет их содержимое, но незаметно заменял новенькие смартфоны на старые, кнопочные, которые готовил заранее. После этого мужчина отказывался забирать заказ и рассчитываться за него, возвращал посылку и уходил с современным телефоном в кармане.

Работники отделений связи отправляли товар обратно, а позже получали возмущения от владельцев, выявлявших подмену.

В полиции пишут, что в настоящее время установлены четыре факта таких сделок, по которым почтовое общество выплатило людям компенсацию более 64 тысяч гривен.

Правоохранители сообщили о подозрении 41-летнему гражданину одной из стран Азии, который более 10 лет проживает в Одессе и имеет соответствующий удостоверение.

Полицейские провели санкционированный обыск по месту проживания мужчины и изъяли указанные смартфоны, на которые наложили арест и приобщили к производству.

За совершенное мужчине грозит штраф от 51 тыс. до 68 тыс. грн либо исправительные работы на срок от одного до двух лет, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

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