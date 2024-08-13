В Украине старшеклассникам будут преподавать обновленную программу «Защита Украины»

Министерство образования утвердило новую программу «Защита Украины» для 10-11 классов.

Источник фото: ArmyInform

Как сообщило Министерство образования и науки Украины, старшеклассникам будут преподавать обновленную программу «Защита Украины». Модельная учебная программа для учащихся 10-11 классов получила гриф «Рекомендовано» от Министерства образования и науки Украины, что стало еще одним важным шагом в формировании национального сознания и жизненно важных навыков у молодежи.

Особенности обновленной программы:

Единый курс для всех учащихся, что обеспечивает равные возможности независимо от пола.

Актуальные темы, такие как военные технологии и информационная безопасность.

Практические навыки в частности стрелковая подготовка, ориентирование на местности и тактическая медицина.

Фокус на гражданской защите и планировании будущего.

Программа обучения:

10 класс: Основы национальной безопасности, управление и планирование, вооружение и военная техника.

11 класс: Развитие военных технологий, информационная война, защита гражданского населения.

Ежемесячно для школьников будут проводить учебный день в специально оборудованных центрах, где будут современные симуляторы дронов и стрелковые тренажеры, а самое главное - подготовленные преподаватели.

Обновление программы стало возможным благодаря поддержке Фонда «Партнерство за сильную Украину», что способствует системным изменениям и улучшению качества образования в стране.

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