В Украине старшеклассникам будут преподавать обновленную программу «Защита Украины»

Как сообщило Министерство образования и науки Украины, старшеклассникам будут преподавать обновленную программу «Защита Украины». Модельная учебная программа для учащихся 10-11 классов получила гриф «Рекомендовано» от Министерства образования и науки Украины, что стало еще одним важным шагом в формировании национального сознания и жизненно важных навыков у молодежи.
Особенности обновленной программы:
Программа обучения:
Ежемесячно для школьников будут проводить учебный день в специально оборудованных центрах, где будут современные симуляторы дронов и стрелковые тренажеры, а самое главное - подготовленные преподаватели.
Обновление программы стало возможным благодаря поддержке Фонда «Партнерство за сильную Украину», что способствует системным изменениям и улучшению качества образования в стране.
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