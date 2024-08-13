В Україні старшокласникам викладатимуть оновлену програму «Захист України»

Як повідомило Міністерство освіти і науки України, старшокласникам викладатимуть оновлену програму «Захист України». Модельна навчальна програма для учнів 10-11 класів отримала гриф «Рекомендовано» від Міністерства освіти і науки України, що стало ще одним важливим кроком у формуванні національної свідомості та життєво важливих навичок у молоді.
Особливості оновленої програми:
Програма навчання:
Щомісяця для школярів проводитимуть навчальний день у спеціально обладнаних осередках, де будуть сучасні симулятори дронів та стрілецькі тренажери, а найголовніше — підготовлені викладачі.
Оновлення програми стало можливим завдяки підтримці Фонду «Партнерство за сильну Україну», що сприяє системним змінам та покращенню якості освіти в країні.
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