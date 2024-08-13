В Україні старшокласникам викладатимуть оновлену програму «Захист України»

Міністерство освіти затвердило нову програму «Захист України» для 10-11 класів.

Джерело фото: ArmyInform

Як повідомило Міністерство освіти і науки України, старшокласникам викладатимуть оновлену програму «Захист України». Модельна навчальна програма для учнів 10-11 класів отримала гриф «Рекомендовано» від Міністерства освіти і науки України, що стало ще одним важливим кроком у формуванні національної свідомості та життєво важливих навичок у молоді.

Особливості оновленої програми:

Єдиний курс для всіх учнів, що забезпечує рівні можливості незалежно від статі.

Актуальні теми, такі як військові технології та інформаційна безпека.

Практичні навички зокрема стрілецька підготовка, орієнтування на місцевості та тактична медицина.

Фокус на цивільному захисті та плануванні майбутнього.

Програма навчання:

10 клас: Основи національної безпеки, управління і планування, озброєння та військова техніка.

11 клас: Розвиток військових технологій, інформаційна війна, захист цивільного населення.

Щомісяця для школярів проводитимуть навчальний день у спеціально обладнаних осередках, де будуть сучасні симулятори дронів та стрілецькі тренажери, а найголовніше — підготовлені викладачі.

Оновлення програми стало можливим завдяки підтримці Фонду «Партнерство за сильну Україну», що сприяє системним змінам та покращенню якості освіти в країні.

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