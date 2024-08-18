Міненерго попередило про можливе введення графіків з понеділка

Графіки відключень електроенергії можуть повернутися через спекотну погоду та зростання споживання електроенергії.

У зв’язку зі спекотною погодою, можливе повернення графіків відключень електроенергії вже з наступного тижня. Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

«Дійсно, очікуємо ріст споживання на наступному тижні. Ми очікуємо, що погода буде достатньо жаркою практично по всій території України, і це, без сумніву, призведе до того що споживання зросте, як побутовими споживачами, так і бізнесом», – зазначила Гринчук.

Вона підкреслила, що 18 серпня обмежень в електропостачанні не передбачається, але з понеділка «Укренерго» буде реагувати відповідно до рівня споживання. «Якщо вийде нам своїми силами - за допомогою імпорту, залучення аварійної допомоги - покривати споживання то тоді графіки звісно застосовуватись не будуть. Якщо ж ні - для того, щоб збалансувати систему є ймовірність застосування на наступному тижні графіків», – пояснила посадовиця.

Також Гринчук закликала українців економно використовувати електроенергію в пікові години – вранці та ввечері.

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