Минэнерго предупредило о возможном введении графиков с понедельника

Графики отключений электроэнергии могут вернуться из-за жаркой погоды и роста потребления электроэнергии.

В связи с жаркой погодой, возможно возвращение графиков отключений электроэнергии уже со следующей недели. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

«Действительно, ожидаем рост потребления на следующей неделе. Мы ожидаем, что погода будет достаточно жаркой практически по всей территории Украины, и это, несомненно, приведет к тому, что потребление возрастет, как бытовыми потребителями, так и бизнесом», - отметила Гринчук.

Она подчеркнула, что 18 августа ограничений в электроснабжении не предвидится, но с понедельника «Укрэнерго» будет реагировать в соответствии с уровнем потребления. «Если получится нам своими силами - с помощью импорта, привлечения аварийной помощи - покрывать потребление то тогда графики конечно применяться не будут. Если же нет - для того, чтобы сбалансировать систему есть вероятность применения на следующей неделе графиков», - пояснила чиновница.

Также Гринчук призвала украинцев экономно использовать электроэнергию в пиковые часы - утром и вечером.

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