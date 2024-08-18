В Одессе курьер получил штраф за езду на электросамокате после литра пива

Курьера оштрафовали на 17 тысяч гривен за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения.

В Одессе суд оштрафовал курьера на 17 тысяч гривен после того, как полицейские обнаружили, что он управлял электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения, выполняя заказ. Инцидент произошел на улице Семьи Глодан.

Согласно решению Киевского районного суда города Одессы по делу № 947/8261/24, патрульные остановили курьера в феврале этого года, заподозрив его в нетрезвом состоянии из-за запаха алкоголя. Проверка с помощью алкотестера «Драгер» подтвердила подозрения, что стало неожиданностью для самого курьера.

На судебном заседании парень объяснил, что накануне своей смены выпил около литра пива, но считал, что уже достаточно протрезвел. Он также отметил, что не осознавал, что для управления электросамокатом нужны знания правил дорожного движения и водительское удостоверение.

Курьера привлекли к ответственности по части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), которая предусматривает наказание за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под воздействием препаратов, снижающих внимание и скорость реакции. Суд принял решение оштрафовать курьера на 17 тысяч гривен и обязал уплатить судебный сбор в размере 605 гривен 60 копеек. Однако суд не лишил его права управлять транспортными средствами.

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