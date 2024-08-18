В Одесі кур'єр отримав штраф за їзду на електросамокаті після літра пива

Кур’єра оштрафували на 17 тисяч гривень за керування електросамокатом у стані алкогольного сп’яніння.

В Одесі суд оштрафував кур’єра на 17 тисяч гривень після того, як поліцейські виявили, що він керував електросамокатом у стані алкогольного сп’яніння, виконуючи замовлення. Інцидент стався на вулиці Сім'ї Глодан.

Згідно з рішенням Київського районного суду міста Одеси у справі № 947/8261/24, патрульні зупинили кур’єра в лютому цього року, запідозривши його у нетверезому стані через запах алкоголю. Перевірка за допомогою алкотестера «Драгер» підтвердила підозри, що стало несподіванкою для самого кур’єра.

На судовому засіданні хлопець пояснив, що напередодні своєї зміни випив близько літра пива, але вважав, що вже достатньо протверезів. Він також зазначив, що не усвідомлював, що для керування електросамокатом потрібні знання правил дорожнього руху та водійське посвідчення.

Кур’єра притягнули до відповідальності за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), яка передбачає покарання за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння або під впливом препаратів, що знижують увагу і швидкість реакції. Суд ухвалив рішення оштрафувати кур’єра на 17 тисяч гривень та зобов’язав сплатити судовий збір у розмірі 605 гривень 60 копійок. Однак суд не позбавив його права керувати транспортними засобами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.