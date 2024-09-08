В Україні вперше закуплять боєприпаси за кошти, зібрані через UNITED24

Закупівельна агенція Міноборони вперше закупить боєприпаси за кошти, зібрані через UNITED24.

Джерело фото: president.gov.ua

«Агенція оборонних закупівель» Міноборони уклала перший контракт на придбання боєприпасів за кошти, зібрані через фандрейзингову платформу UNITED24. У межах угоди передбачене постачання на суму 47 млн грн.

Як зазначив заступник Міністра оборони Дмитро Кліменков, це важливий крок у посиленні обороноздатності нашої армії за рахунок нових джерел фінансування.

У травні 2024 року Уряд дозволив перераховувати закупівельним агенціям Міноборони кошти зі спеціального рахунку на підтримку ЗСУ, відкритого для залучення добровільних внесків через UNITED24.

Кошти за погодженням з Міноборони можуть перераховуватися агенціям для здійснення оборонних закупівель.

Фандрейзингова платформа UNITED24, створена з ініціативи Президента України, спрямована на об'єднання зусиль міжнародної спільноти для підтримки України в її боротьбі за незалежність та суверенітет.

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