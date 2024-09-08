В Украине впервые закупят боеприпасы за средства, собранные через UNITED24

Закупочное агентство Минобороны впервые закупит боеприпасы за средства, собранные через UNITED24.

Источник фото: president.gov.ua

«Агентство оборонных закупок» Минобороны заключило первый контракт на приобретение боеприпасов за средства, собранные через фандрейзинговую платформу UNITED24. В рамках соглашения предусмотрены поставки на сумму 47 млн ​​грн.

Как отметил заместитель Министра обороны Дмитрий Клименко, это важный шаг в усилении обороноспособности нашей армии за счет новых источников финансирования.

В мае 2024 года Правительство разрешило перечислять закупочным агентствам Минобороны средства со специального счета в поддержку ВСУ, открытого для привлечения добровольных взносов через UNITED24.

Средства по согласованию с Минобороны могут перечисляться агентствам для осуществления оборонных закупок.

Фандрейзинговая платформа UNITED24, созданная по инициативе Президента Украины, направлена ​​на объединение усилий международного сообщества для поддержки Украины в ее борьбе за независимость и суверенитет.

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