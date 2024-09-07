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Стало відомо, чому у Києві пахне паленим – у трьох районах гасять пожежі в екосистемах

19:10, 7 вересня 2024
У Деснянському, Дарницькому та Оболонському районах столиці рятувальники ліквідовують займання трав’яного настилу.
Стало відомо, чому у Києві пахне паленим – у трьох районах гасять пожежі в екосистемах
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Рятувальники гасять пожежі в трьох екосистемах столиці. Як повідомлять у Головному управлінні ДСНС України у місті Києві, зараз у Деснянському, Дарницькому та Оболонському районах столиці рятувальники ліквідовують займання трав’яного настилу.

У Деснянському районі по одній з адрес загоряння ліквідовано на площі 500 кв. м, по іншій адресі рятувальники локалізували займання на площі 1500 кв. м.

У Дарницькому районі ліквідовано загоряння трав’яного настилу на площі 300 кв. м.

В Оболонському районі по двох адресам ліквідовується займання: по першій адресі на площі 10 000 кв. м, по іншій — 4000 кв. м.

У ДСНС наголошують, що за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та у складних випадках – кримінальна відповідальність.

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