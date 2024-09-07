Стало известно, почему в Киеве пахнет жженым – в трех районах тушат пожары в экосистемах

В Деснянском, Дарницком и Оболонском районах столицы спасатели ликвидируют возгорание травяного настила.

Спасатели тушат пожары в трех экосистемах столицы. Как сообщат в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве, сейчас в Деснянском, Дарницком и Оболонском районах столицы спасатели ликвидируют возгорание травяного настила.

В Деснянском районе по одному из адресов возгорания ликвидировано на площади 500 кв. м, по другому адресу спасатели локализовали возгорание на площади 1500 кв. м.

В Дарницком районе ликвидировано возгорание травяного настила на площади 300 кв. м.

В Оболонском районе по двум адресам ликвидируется возгорание: по первому адресу на площади 10 000 кв. м, по второму – 4000 кв. м.

В ГСЧС отмечают, что за самовольное сжигание сухой растительности или ее остатков предусмотрена административная и в сложных случаях – уголовная ответственность.

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